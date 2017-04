Pub

A seleção nacional manteve esta tarde, em Odessa, a sua invencibilidade no European Trophy ao derrotar a Ucrânia, por claros 31-7

Mesmo com nada importante para decidir - independentemente do resultado Portugal já entrou em campo como vencedor do European Trophy 2016/17 - e sem uma mão cheia de habituais titulares (ausentes Gonçalo Uva e Pedro Leal por motivos pessoais, Tomás Appleton lesionado e Vasco Ribeiro e Manuel Picão a disputar em Bucareste a final do Europeu sub-20), os Lobos cumpriram esta tarde, em Odessa, a sua obrigação ao levarem de vencida uma seleção ucraniana colocada 11 lugares abaixo no ranking mundial (35.º contra o nosso 24.º lugar) e que ainda não somara qualquer ponto na competição desta temporada.

E graças ao sétimo triunfo consecutivo nesta época a equipa de Martim Aguiar - que soma por vitórias todas as partidas em que comandou a nossa principal seleção desde novembro! - igualou mesmo o máximo registo de êxitos seguidos da história da quinze português que tinha sido obtido entre março de 1984 e outubro de 1985. Já lá vão 32 anos...

Nem a contrariedade de ter perdido, no aquecimento, o contributo do segundo-centro Afonso Rodrigues (CDUP) por lesão nem o péssimo estado do relvado, muito duro a exigir rega farta e cheio de pequeninas pedras (!) afetou a equipa nacional que logo aos 9" faria o ensaio inaugural por intermédio do capitão Francisco Pinto de Magalhães (o seu terceiro nesta campanha) convertido por Nuno Penha e Costa (7-0).

Os Lobos continuavam por cima do jogo demonstrando clara superioridade perante uma equipa que nos anteriores quatro duelos entre as duas nações só por uma vez nos tinha vencido - precisamente a última em que se defrontaram, em março de 2012 (35-33) - e Manuel Vilela, à passagem do minuto 27, faria o segundo igualmente convertido (14-0).

Em cima do intervalo o quinze de Valery Kochanov conseguiria o seu ensaio de honra que levou as duas equipas para os balneários com 14-7 para as cores nacionais.

Na 2.ª parte acentuou-se o predomínio português, que até beneficiaria do facto de jogar metade dos derradeiros 40 minutos com um homem a mais por via dos cartões amarelos mostrados a atletas da casa. E sem espanto surgiriam mais três ensaios para os visitantes de autoria de Gonçalo Foro (o seu 22.º pela seleção!), João Lino e Nuno Penha e Costa, com os Lobos a finalizarem a função com um triunfo concludente por 31-7, o que lhes permitiu vencer invictos esta competição, a III divisão europeia onde Portugal caiu esta temporada e, superiorizando-se facilmente à demais concorrência, fez figura de convidado inesperado e de onde urge sair rapidamente.

Para isso terá que ir a Bruxelas, no próximo dia 20 de maio derrotar a Bélgica, última classificada do Championship numa partida de enorme importância para o futuro da modalidade no nosso país.

Portugal alinhou e marcou: Nuno Sousa Guedes (2); Gonçalo Foro (5), Bernardo Seara Cardoso, Manuel Vilela (5), Adério Esteves; Nuno Penha e Costa (5,2,2), Francisco Pinto de Magalhães (cap.) (5); Vasco Fragoso Mendes, Miguel Macedo, João Lino (5), José Fino, Fernando Almeida, Francisco Bruno, Duarte Diniz e Bruno Medeiros. Na 2.ª parte entram todos os suplentes disponíveis, a saber: Leal da Costa, João Vasco Corte-Real, Diogo Hasse Ferreira, José d"Alte, Sebastião Villax, Manuel Queirós e Fábio Conceição.

Classificação: Portugal, 24 pontos; Holanda, 14; Suíça, 9; Polónia, 8; Moldávia , 6; Ucrânia, 0.