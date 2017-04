Pub

A seleção nacional de sub-16 venceu a França na final por 3-1 e conquistou assim o torneio pela terceira vez desde sua criação

A seleção portuguesa de futebol de sub-16 venceu esta segunda-feira o Torneio Internacional de Montaigu, ao vencer a congénere da França na final por 3-1, com dois golos de Úmaro Embaló.

O 'bis' do jogador do Benfica, o melhor marcador do torneio, aos 44 e 56 minutos, juntou-se ao golo de Gonçalo Gomes, que empatou o jogo aos 16, depois de Abdoulaye Dabo ter colocado a seleção da casa em vantagem aos oito minutos.

A formação orientada por Rui Bento chegou à final depois de eliminar o Japão (2-1) nas meias-finais e de vencer México (1-0) e Inglaterra (3-0) nos dois jogos do Grupo B.

Portugal vence o torneio, realizado todos os anos desde 1976, pela terceira vez na história, depois dos triunfos de 2010 e 2012, tendo ainda ficado em segundo lugar em 1993 e 1994, em duas finais perdidas para os Camarões, e no último lugar do pódio em 2003 e 2011.