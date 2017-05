Pub

A seleção portuguesa de sub-19 vai defrontar Croácia, Argentina, Brasil, Venezuela e Coreia do Sul na fase de grupos do Mundial de 2017 da categoria, ditou o sorteio realizado em Basileia

"Em teoria, este sorteio foi-nos favorável. Nós e a Croácia somos as duas únicas equipas europeias do grupo, sendo que a Croácia é vice-campeã da Europa, por isso não será um adversário fácil", considerou o selecionador nacional Nuno Santos.

O sorteio, realizado ao início da tarde desta quarta-feira na sede da Federação Internacional de Andebol (IHF), em Basileia, colocou Portugal no grupo C, juntamente com Croácia, Argentina, Brasil, Venezuela e Coreia do Sul.

"Quanto às restantes equipas, ainda não temos grande conhecimento das mesmas e, agora, vamos começar a preparar-nos nesse sentido", informou o selecionador nacional na breve reação ao sorteio.

O Mundial2017 de sub-19 terá lugar em Tbilisi, na Geórgia, de 08 a 20 de agosto de 2017.

Composição dos quatro grupos do Mundial2017:

- Grupo A: França, Dinamarca, Suécia, Bahrain, Egipto e Noruega.

- Grupo B: Alemanha, Islândia, Geórgia, Chile, Japão e Argélia.

- Grupo C: Croácia, Argentina, Brasil, Portugal, Venezuela e Coreia do Sul.

- Grupo D: Eslovénia, Espanha, Sérvia, Tunísia, Rússia e México.