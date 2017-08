Pub

Equipa qualifica-se para a Superfinal da Liga Europeia

A seleção portuguesa de futebol de praia conquistou o troféu da segunda etapa de apuramento para a Superfinal da Liga Europeia da modalidade, ao bater a sua congénere da Bielorússia por 3-1.

Com a vitória sobre a Bielorússia, Portugal venceu o Grupo 1, com sete pontos - a equipa das quinas já tinha vencido as congéneres do Azerbaijão por 9-3 e a Polónia por 3-2, nos penáltis - assegurando presença entre os oito melhores que vão competir em Terracina, Itália, na Superfinal entre 14 e 17 de setembro.

Na primeira etapa, na Nazaré, Portugal tinha vencido os três jogos, com Itália, França e Suíça, embora neste último tenha recorrido ao prolongamento.