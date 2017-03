Pub

A seleção portuguesa treinada por Hélio Sousa venceu a Polónia (3-1) e beneficiou ainda do resultado da Turquia

Portugal qualificou-se esta terça-feira para o Europeu de sub-19 de futebol, ao vencer a Polónia, por 3-1, na terceira e última jornada do Grupo 4 da Ronda de Elite, beneficiando do empate da Turquia com a Croácia.

Em Barcelos, Rui Pedro (39 e 82 minutos) e Diogo Queirós (75) marcaram os golos da 'equipa das quinas', que esteve a perder com um golo da Listkowski, aos 29 minutos.

Num grupo em que todas as equipas entravam com três pontos para a última ronda, Portugal acabou por se qualificar com seis pontos, mais dois do que Turquia e Croácia, que empataram a zero em Felgueiras, e três do que a Polónia.