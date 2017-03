Pub

A equipa de Portimão venceu o Famalicão por 2-1 e já leva 13 pontos de vantagem em relação ao segundo classificado o Desportivo das Aves

O Portimonense ficou este sábado ainda mais próximo da subida ao escalão principal do futebol português, ao vencer por 2-1 na receção ao Famalicão, consolidando a liderança da II Liga, à passagem da 31.ª jornada da prova.

Dois golos marcados por Pires, aos 40 e 54 minutos, permitiram à equipa algarvia regressar às vitórias, após a derrota sofrida na ronda anterior frente ao campeão FC Porto B, de pouco valendo ao Famalicão o tento de Tozé Marreco, aos 81.

O Portimonense passou a dispor de 13 pontos de vantagem sobre o Desportivo das Aves, segundo classificado, que apenas entra em ação no domingo, no estádio do Leixões, pressionado pela vitória obtida hoje pelo Varzim no reduto do Freamunde.

O Varzim impôs-se por 3-1, num jogo em que todos os quatro golos foram marcados na segunda parte, e atirou o Freamunde para a 'zona vermelha' da classificação, reduzindo para apenas três pontos o atraso para o Aves, apesar de ter mais um encontro disputado.

A Académica, pelo contrário, deixou-se atrasar, ao empatar 0-0 na receção ao Fafe, antepenúltimo classificado e que jogou durante quase toda a partida em inferioridade numérica, devido à expulsão de Carvalho aos seis minutos.

Os 'estudantes' foram apanhados no quinto lugar pelo Santa Clara, que se impôs em casa por 2-1 ao Benfica B, quarto colocado, mas que só poderá subir de divisão em caso de despromoção da representação principal, tricampeã em exercício e líder da I Liga.

O rival Sporting B deixou a zona de despromoção, graças à vitória por 3-1 sobre o igualmente 'aflito' Académico de Viseu, com o avançado Leonardo Ruiz em destaque, ao marcar dois dos três golos dos 'leões', que igualaram o FC Porto B.

Depois de na época passada ter vencido a prova, a equipa secundária dos portuenses continua a fazer uma temporada dececionante, tendo hoje perdido por 1-0 no estádio do União da Madeira, enquanto o Olhanense obteve um raro triunfo, sobre o Cova da Piedade, por 2-1, mas continua mergulhado no último lugar.