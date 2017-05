Pub

Vitória por 2-1 dos algarvios, que têm boas hipóteses de se sagrarem campeões

O líder Portimonense sofreu este domingo para vencer por 2-1 no reduto do Freamunde, confirmando a descida dos nortenhos, e mantém boas expetativas de se sagrar campeão da II Liga de futebol, a duas jornadas do fim.

Diogo Ramos inaugurou o marcador aos 30 minutos, no melhor período da equipa, e ainda deu esperança ao Freamunde, mas o Portimonense deu a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Gustavo, aos 70, e de Pires, aos 85, na transformação de uma grande penalidade que deixou algumas dúvidas.

Com este triunfo, o Portimonense passou a somar 77 pontos, mais cinco do que o Desportivo das Aves, com menos um jogo, que também já subiu e com quem discute o título, ao passo que o Freamunde manteve 39 e já nem poderá almejar disputar o 'play-off' de permanência.

Num jogo que tocou os extremos, colocando frente a frente o líder e já promovido Portimonense ao aflito e quase condenado Freamunde, os algarvios entraram demasiado relaxados para quem ainda tem em mente o título, jogando de forma desligada, falhando na agressividade e concedendo demasiados espaços junto à sua área.

Mesmo num ritmo de final de época, os locais foram sempre mais objetivos e souberam potenciar as facilidades concedidas pelo adversário, chegando naturalmente ao golo aos 30 minutos, após ameaças de Fábio Vieira, Fausto Lourenço e Yero.

Fausto foi mais forte no corredor esquerdo do que o improvisado lateral Zambujo, centrou largo e Diogo Ramos correspondeu, de cabeça, inaugurando o marcador, numa primeira parte em que o único remate dos algarvios surgiu aos 40 minutos e nem chegou a incomodar Marco Pereira.

A segunda metade mostrou um Portimonense um pouco mais ligado e a trocar a bola de forma mais lesta, por oposição a um Freamunde mais recuado e a tentar segurar a preciosa vantagem, mas o resultado desta nova atitude apenas surgiu após as substituições feitas por Vítor Oliveira.

Aos 70 minutos, Gleison iniciou a jogada que Gustavo concluiu em golo, com um remate feliz, de fora da área, e ainda desviado num defesa, restabelecendo a igualdade que seria desfeita a cinco minutos do fim.

Quando o Portimonense chegou ao golo do triunfo, aos 85 minutos, por Pires, de penálti, a castigar uma pretensa falta de Raínho sobre Buba na área, o Freamunde jogava reduzido a 10 elementos, por expulsão de Leandro Pimenta (entrou aos 66 minutos e viu dois amarelos em 10 minutos).