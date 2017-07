Pub

Dragões entraram a todo o gás e aos 11 minutos já venciam por dois com golos de Soares e Aboubakar. Brahimi ainda aumentou antes de Ewerton Pereira reduzir

FC Porto e Portimonense estão a jogar esta quinta-feira no Estádio do Algarve, num encontro de preparação e no qual ao intervalo, os dragões vencem por 3-1 com golos de Soares, Aboubakar e Brahimi. Os algarvios reduziram aos 33', por Ewerton Pereira, quando já perdiam por 3-0.

Numa altura em que os jogos oficiais estão cada vez mais próximos, as equipas tentam encontrar a sua melhor forma para os embates "a sério".

Os dragões venceram, na passada quarta-feira, o Lusitano de Vila Real de Santo António, por 5-0. Já os algarvios, que regressam à I Liga, joga o seu sétimo encontro da pré-época.



Refira-se que Sérgio Conceição colocou de início aquele que deve ser, neste momento, o onze tipo do FC Porto

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Onzes iniciais:

Portimonense: Ricardo Ferreira; Ricardo Pessoa, Lucas Possignolo, Pedro Sá e Ewerton; Paulinho, Wellington e Bruno Tabata; Fabrício, Lumor e Rúben Fernandes

FC Porto: Casillas; Ricardo, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo, Óliver, Corona e Brahimi; Soares e Aboubakar