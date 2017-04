Pub

Jogador regressou à equipa e ajudou os Rockets a vencer os Nuggets, por 110-104. Mike Tyson, Djokovic e Jordy Smith são outras das estrelas que já apareceram equipados com as cores encarnadas.

James Harden, uma das maiores estrelas da NBA da atualidade, deixou os americanos e o Mundo a falar dele e do Benfica. O jogador chegou ao pavilhão para o jogo dos Houston Rockets equipado à Benfica. A imagem de Harden com a camisola o clube encarnado foi partilhada pela página do clube nas redes sociais e já se tornou viral.

Harden tinha estado ausente do último encontro e regressou aos eleitos para o confronto com os Denver Nuggets e à chegada disse que está "melhor". Depois ajudou os Rockets a vencer os Nuggets, por 110-104, marcando 31 pontos e perfilando-se cada vez mais como principal candidato ao prémio de MVP (melhor jogador da fase regular da NBA).

Uns questionam a origem da vestimenta, outros orgulham-se de o ver ligado ao clube português. Só ainda não se sabe porque tinha o basquetebolista a camisola do Benfica.

Outras estrelas adeptas da águia

Estrelas máximas do desporto mundial como Novak Djokovic (ténis) e Jordy Smith (surf) já apareceram em público equipados à Benfica. O tenista porque gostou da semelhança com o Estrela Vermelha elegeu as águias como "clube preferido em Portugal", quando veio jogar o Estoril Open, em 2007, e pediu para ir ver um jogo. Foi ver um Benfica-Sporting (1-1) e recebeu uma camisola, que usou ao entrar em court.

Já o surfista porque tem ligações comerciais a Portugal (pai tem uma loja de pranchas em Carcavelos) e ficou encantado com o futebol e o Benfica. Mas também Mike Tyson também já vestiu de encarnado e até foi conhecer e dar apoio às águias na digressão aos EUA me 2015. Neste caso a culpa foi de um emigrante português, Mário Costa, amigo do ex-campeão mundial de boxe de pesos pesados.