Luan, de 21 anos, chega do Grêmio de Porto Alegre para reforçar o ataque da equipa de Daniel Ramos

O ponta de lança brasileiro Luan Patrocínio foi hoje anunciado como reforço do Marítimo, da I Liga portuguesa de futebol, o quarto no 'mercado' de inverno.

Luan, de 21 anos, chega proveniente do Grêmio de Porto Alegre, clube no qual jogou nas duas temporadas anteriores, tendo também representado a Portuguesa.

Ao canal do clube madeirense na Internet, o internacional pelas camadas jovens do Brasil disse estar muito "agradado" com a hipótese de jogar no futebol europeu.

Luan junta-se a Adul Seidi, Zainadine e Gildo nos reforços contratados pelo Marítimo neste mês de janeiro.