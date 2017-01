Pub

O central autor do golo do Chaves que ditou a passagem às meias-finais da Taça esteve um mês à experiência em Alcochete. Mas não convenceu

O destino tem destas coisas. Carlos Ponck, de 22 anos, o carrasco do Sporting na Taça de Portugal, ao apontar perto do final do jogo o golo que deu a vitória ao Desportivo de Chaves, chegou a prestar provas em Alcochete, mas foi recusado. A história do cabo-verdiano com os leões remonta a 2013, quando o jogador esteve um mês à experiência e acabou por ser dispensado. Quem viu valor no agora central foi o Benfica, que em 2015 o contratou ao Farense, estando agora emprestado aos flavienses.

Carlos Ponck, de 22 anos, chegou a Portugal em 2013, depois de ainda em Cabo Verde ter representado o Derby e o Mindelense. Após a experiência falhada na Academia de Alcochete, que durou sensivelmente um mês, há quase quatro anos, o natural do Mindelo, Cabo Verde, rumou ao Campeonato de Portugal, onde jogou no Quarteirense.

As suas exibições na equipa algarvia, no entanto, chamaram a atenção do Farense, onde permaneceu durante temporada e meia, até 2015, antes de aparecer o interesse do Benfica.

Ponck assinou um contrato com os encarnados válido até 2020 , com uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros, mas nunca chegou a estrear-se pela equipa principal. Na temporada passada foi emprestado ao Paços de Ferreira, onde nunca foi titular absoluto, e já neste ano chegou a jogar pela equipa B das águias, antes de aparecer o Desportivo de Chaves no derradeiro dia do fecho de mercado em agosto do ano passado.

A noite da última terça-feira, como o próprio o confessou após o jogo, ficará para sempre marcado na sua carreira, até porque, curiosamente, marcou o seu primeiro golo em Portugal. E logo ao Sporting, o clube que não viu qualidades no jogador para o contratar em 2013.

"Ainda não sei como isto aconteceu. Ainda não sei como. Ainda estou a tentar perceber a nossa grandeza, a importância do golo que fiz", disse o defesa central após o final do jogo contra o Sporting. O DN tentou entrar em contacto com o jogador, mas até à hora do fecho desta edição Ponck esteve incontactável.

Jorge Simão adaptou-o

Carlos Ponck fez praticamente toda a sua carreira como médio defensivo, posição essa em que se mostrou ao Sporting em 2013, mas a verdade é que esta temporada foi adaptado a defesa central.

Jorge Simão, antigo treinador do Desportivo de Chaves e atualmente no Sp. Braga, viu qualidades suficientes no cabo-verdiano para fazer do jovem um defesa central, sobretudo depois da lesão do brasileiro Felipe Lopes, e não mais Ponck voltou à sua posição de origem.

E a verdade também é que fruto das boas exibições nesta temporada ao serviço da equipa transmontana já chegaram algumas sondagens à SAD do Benfica, mas os encarnados mantiveram o acordo com os flavienses, até porque nesta temporada o cabo--verdiano não poderia ser inscrito por mais nenhuma equipa, fruto dos quatro jogos que fez pela equipa B das águias no início da época.