Pub

O defesa central integrou este sábado a lista de convocados dos 18 avenses para a receção ao Sporting, no domingo, da primeira jornada da I Liga portuguesa

O central cedido pelo Benfica estreia-se entre os 'eleitos' do treinador Ricardo Soares, que, relativamente à derrota no terreno do Moreirense (1-0), para a Taça da Liga, promoveu ainda a troca de Mama Baldé por Pedrinho.

Derley e Arango, os dois últimos reforços, também eles vindos do Benfica, ainda não são opção para o técnico para a partida da primeira jornada.

O recém-promovido Desportivo das Aves recebe o Sporting no domingo, às 18:00 horas, num encontro que vai ser arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Lista dos 18 convocados:

-Guarda Redes: Quim e Adriano.

-Defesas: Rodrigo, Defendi, Pedrinho, Nélson Lenho, Ponck, Falcão e Diego Galo.

-Médios: Washington, Nildo, Braga, Sami, Amilton, Vitor Gomes e Salvador Agra.

-Avançados: Alexandre Guedes e Falcone.