Chegada do presidente da Assembleia Geral do Sporting gerou um pequeno tumulto

A PSP foi obrigada a intervir esta tarde junto ao Estádio da Luz, quando alguns alegados adeptos do Benfica se exaltaram com a chega ao estádio do presidente da Mesa da AG do Sporting, Jaime Marta Soares

Tratou-se de um pequeno incidente, prontamente resolvido pela intervenção da polícia, de acordo com a Sport TV.

O dirigente leonino acabou por ser escoltado até ao interior do Estádio da Luz.