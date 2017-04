Pub

Além do jogador Marc Batra, que foi operado, também um agente da polícia ficou com ferimentos

Um agente da polícia que seguia de moto junto ao autocarro da equipa de futebol alemã Borussia Dortmund quando rebentaram três engenhos explosivos também sofreu ferimentos juntando-se ao jogador espanhol Marc Batra, que teve de ser operado ao pulso.

A polícia informou hoje em comunicado a existência de um segundo ferido, sem avançar contudo mais detalhes sobre o seu estado de saúde ou sobre a autoria do ataque, que, de acordo com as autoridades, terá sido especificamente dirigido contra a equipa.

"Nós partimos do princípio, e fizemo-lo desde o início, que se tratou de um ataque visando diretamente o autocarro", declarou o chefe da polícia local, Gregor Lange, em conferência de imprensa.

O defesa catalão Marc Batra, de 26 anos, que foi operado durante a noite, viajava no último banco do autocarro, tendo ficado ferido com os estilhaços do vidro traseiro, que partiu com as detonações.

Três explosões atingiram na terça-feira o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O jogo acabou por ser adiado para as 17:45 (horas de Lisboa) de hoje.

Fonte da polícia disse que foram usadas três cargas explosivas quando o autocarro estava a sair da unidade hoteleira onde estava concentrada para rumar ao seu estádio, situado a cerca de dez quilómetros.

De acordo com a AFP, que recolhe as informações da agência alemã DPA, a polícia não usa a palavra atentado para descrever o incidente, mas sim "ataque grave com explosivos".