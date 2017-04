Pub

Argentino ameaçou Komani, produtora japonesa do jogo, com um processo judicial.

Diego Maradona no Pro Evolution Soccer (PES)? Sim, o jogo que é um simulador de futebol, tem usar uma imagem do ex-jogador argentino na versão 2017, mas ele não achou piada e ameaçou levar a tribunal a Konami, produtora japonesa do jogo, por ter usado a sua imagem sem permissão.

"Ouvi que a empresa japonesa Konami usa a minha imagem no seu jogo PES 2017. Infelizmente, o meu advogado Matias Morla vai iniciar os devidos procedimentos legais", escreveu no seu Facebook o antigo internacional argentino.

O advogado diz que Maradona não vai avançar para o processo legal pelo dinheiro, aliás, no caso de vencer, o astro argentino pretende doar todo o capital para um hospital pediátrico da capital da Argentina, Buenos Aires.

Em um comunicado, a Konami disparou: "Foi publicado que, em Winning Eleven 2017 (o nome internacional do game é Pro Evolution Soccer - PES 2017), existe um jogador que está sendo usado sem permissão, no entanto, a nossa empresa está a utilizar (a imagem desse atleta) com base na licença estabelecida no contrato".

Mas quem autorizou afinal o uso da imagem de Maradona? Segundo o comunicado da empresa japonesa, o Barcelona - clube que o argentino representou na década de 80. Mas o jogador lembrou nas redes sociais que a imagem usada é dele na seleção argentina...

Recorde-se que Maradona surge como uma das lendas no Modo myClub no PES 2017. E ao que parece, nos últimos anos ele já surgia no jogo da Konami com nomes inventados...