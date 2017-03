Pub

Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5) terminou na frente o primeiro dia do Rali dos Açores, primeira prova do Europeu de Ralis (ERC) 2017, e também pontuável para o Campeonato Nacional de Ralis.

Cumpridas as primeiras quatro especiais de classificação do rali, o piloto polaco foi um 1,1 segundos mais rápido do que o russo Alexey Lukyanuk (Ford Fista R5), na reedição de um animado duelo que aconteceu na edição do ano passado.

Na terceira posição, e melhor português, o piloto da 'casa' Ricardo Moura (Ford Fiesta R5), mas já a 13,8 segundos do líder.

O antigo campeão nacional de ralis chegou a ser o mais rápido na segunda especial de classificação do dia, mas depois não aguentou o ritmo dos dois da frente.

O lituano Sirmacis Ralfs (Skoda Fabia R5) terminou hoje o primeiro dia no quarto lugar, a 17,3 segundos do polaco, com o português Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5) a fechar o 'top' cinco, com mais 19,5 segundos que Kajetan Kajetanowicz.

Nas contas do nacional de ralis, e com o líder do campeonato, José Pedro Fontes, ausente nos Açores, Carlos Vieira (Citroen DS3 R5), concluiu o primeiro dia no 13.º lugar, sendo o melhor entre os pilotos lusos que apostam na edição de 2017 do campeonato nacional, seguido de Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), 15.º na geral, e com João Barros (Ford Fiesta R5), na 17.ª posição.

O Rali dos Açores prossegue na sexta-feira com mais seis especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de Pico da Pedra Golfe (7,02 km), Feteiras (7,46 km) e Sete Cidades (25,62 km).