Pub

Quatro meses após ter abandonado o Comité de Governação da FIFA, dirigente português vai depôr na Câmara dos Comuns

É um depoimento que pode causar algum "desconforto" em Zurique e "fornecer uma visão fascinante de como é a vida dentro da FIFA sob a presidência de Gianni Infantino, como antecipa Richard Conway, jornalista da BBC Radio 5. Amanhã, Miguel Poiares Maduro, dirigente português que fez parte do Comité de Governação da FIFA até maio, vai depor na Câmara dos Comuns - câmara baixa do Parlamento do Reino Unido - sobre a forma como funciona o organismo que gere o futebol a nível mundial.

A audição insere-se numa série de inquéritos da Comissão de Cultura, Media e Desporto da Câmara dos Comuns, sobre a governação do desporto a nível mundial. Poiares Maduro, antigo ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional (entre 2013 e 2015), tornou-se uma testemunha interessante para os deputados britânicos após ter abandonado o Comité de Governação da FIFA, ao fim de oito meses em funções, com duras críticas ao funcionamento do organismo.

"Fui mais vezes pressionado enquanto estive neste cargo do que quando estive no Governo ou no Tribunal Europeu de Justiça, mas para mim é mais importante exercer funções com integridade. Se o exercício deste cargo causa tantos problemas a certas Confederações, é melhor não estar lá. Não sei se as Confederações estão preparadas para haver um alto nível de independência", apontou, então, Miguel Poiares Maduro, em declarações ao DN, admitindo que teria sido afastado por querer mudar processos instalados há décadas na FIFA (organização abalada por um grave escândalo de corrupção em meados de 2015).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Trazido sob aclamação, como poderoso símbolo da intenção da FIFA de se reformar, Poiares Maduro foi demitido sem cerimónias antes do congresso de maio. Muitos atribuiram a dispensa ao papel que desempenhou no bloqueio da reeleição do vice-primeiro-ministro russo, Vitaly Mutko, como membro do Conselho da FIFA. Agora, parece pronto para falar sobre esses tempos com grande detalhe", antevê Richard Conway, no site da BBC, ao perspetivar a audição de amanhã.