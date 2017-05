Pub

O antigo ministro português tinha entrado para o Comité de Governação da FIFA há cerca de um ano

O português Miguel Poiares Maduro vai deixar o Comité de Governação da FIFA, depois de o conselho do organismo ter anunciado esta terça-feira o indiano Justice Mukul Mudgal como candidato ao cargo.

O ex-ministro português tinha entrado para o cargo há cerca de um ano, aquando da eleição do suíço Gianni Infantino para a presidência do organismo, estando agora de saída devido a discordâncias com representantes da Federação Russa, mas também a problemas com as Federações do Qatar e Kuwait.

Reunido em Manama, a preparar o Congresso de 11 de maio, o Conselho da FIFA anunciou os nomes para vários comités, destacando-se as mudanças na liderança das duas secções do Comité de Ética.

Principais figuras da investigação ao caso de corrupção na FIFA, o alemão Hans Joachim Eckert (secção de julgamento) e o suíço Cornel Borbely (instrução) serão substituídos pelo grego Vassilios Skouris e pela colombiana Maria Claudia Rojas, respetivamente.

Em comunicado, Eckert e Borbely já criticaram esta decisão da FIFA, considerando que a não recondução no cargo tem motivações políticas e põe "um fim nos esforços de reforma" do organismo, que poderá mesmo pôr o seu futuro em causa.

Contactado pelo DN, Poiares Maduro confirmou a sua saída do cargo, tendo deixado uma explicação: "Fui mais vezes pressionado enquanto estive neste cargo do que quando estive no Governo ou no Tribunal Europeu de Justiça, mas para mim é mais importante exercer funções com integridade. Se o exercício deste cargo causa tantos problemas a certas Confederações, é melhor não estar lá. Não sei se as Confederações estão preparadas para haver um alto nível de independência."

Na hora de deixar o cargo, fez questão de elogiar Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, de quem ficou com "uma excelente impressão", acrescentando que "nunca disse uma palavra mesmo nas decisões mais controversas". "Foi sempre de uma excecional correção", frisou.