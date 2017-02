Pub

A estrela do Manchester United vai defrontar um dos irmãos, central do Saint-Étienne. A mãe vai ao estádio, mas não quer ver

"Pogba contra Pogba" é o cartaz de hoje na Liga Europa, na qual Paul e Florentin, irmãos, vão ser adversários no jogo entre Manchester United e Saint-Étienne, no arranque dos 16 avos-de-final da competição.

É a primeira vez que os dois irmãos Pogba se vão defrontar, eles que nunca jogaram juntos. Paul, embora seja três anos mais novo, esteve sempre num nível muito superior, enquanto Florient encontrou no Saint-Étienne espaço para se afirmar como titular na Liga francesa - o seu irmão gémeo, Mathias, não parece destinado para voos tão altos e tem passado por equipas mais modestas, estando agora no Sparta de Roterdão.

Para Florient, o facto de os irmãos Pogba serem adversários pela primeira vez é uma excelente notícia. "Se pararmos para pensar, vemos que começámos por jogar no quintal ou nos descampados e chegamos agora aos grandes jogos do futebol profissional. É incrível", sublinhou o central de 26 anos, que é internacional pela Guiné Conacri - Pogba também o poderia ser, mas há quatro anos optou pela França.

Mas hoje, em Old Trafford, o confronto entre os irmãos Pogba vai ser particularmente desagradável para Yeo Moriba, a mãe dos futebolistas. "O que eu queria era dois empates, não quero que nenhum perca. Mas eu sei que infelizmente um deles será eliminado. Vou ver os dois jogos, embora nem queira olhar. Sei que eles estão contentes e prometeram trocar as camisolas no final do jogo", revelou, antes de um jogo que também deixará Mathias Pogba na expectativa.

"Vai ser divertido assistir, é a primeira vez. O Paul sempre foi o mais talentoso, foi cedo para o Manchester United, depois mostrou o erro que cometeram com ele na Juventus. Mas atenção, o Paul irrita--se muito facilmente quando está a perder. Sempre foi assim. Perde a cabeça, enquanto nós, por termos tido um percurso diferente, aprendemos mais cedo com os nossos erros", comentou o outro irmão.

O futebol internacional, de resto, está recheado de exemplos de irmãos que se cruzaram nos relvados, a começar por Portugal, desde os tempos em que Silas, no Sporting, defrontou o irmão Paulo Pereira, que representou Benfica e FC Porto. Carlos e Xavier foram colegas na Académica, mas foram mais vezes rivais. Jorge Ribeiro e Maniche jogaram ambos no Benfica, mas foi nos duelos Varzim-FC Porto que foram adversários. E já nesta época André (Benfica) e Rui Horta (Sp. Braga) também se gladiaram no relvado. Ainda assim, a família mais vasta a passar pelos relvados nacionais foi o clã Vidigal, com Toni, Lito, Luís, Jorge e Beto.

Lá fora, Rafinha joga pelo Barcelona e pelo Brasil, enquanto Thiago representa o Bayern e a Espanha. Os irmãos Boateng, Kevin e Jerome, foram rivais entre clubes e entre seleções, pois um joga pelo Gana e outro pela Alemanha - um pouco à imagem dos irmãos Xhakha, que se defrontaram no Euro 2016: Granit jogou pela Suíça e Taulant pela Albânia.

Laudrup, Neville, De Boer, Cannavaro, Ferdinant, Milito, Hazard, Touré e Ayew são outros exemplos de apelidos famosos que fizeram de irmãos rivais e colegas no futebol mundial.