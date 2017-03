Pub

Terceiro mais internacional de sempre pela 'mannschaft' foi capitão e marcou o único golo do jogo

Lukas Podolski teve hoje a melhor despedida da seleção alemã de futebol, ao marcar o único golo da partida, que garantiu a vitória à 'mannschaft' frente à seleção inglesa, em jogo de caráter particular.

Podolski, terceiro melhor marcador e terceiro mais internacional da seleção alemã, marcou à passagem do minuto 69, numa jogada iniciada no meio-campo por Toni Kroos, que fez um passe para Andre Schurrle, que tocou de primeira para o avançado dominar e executar um remate fantástico, que fez a bola entrar no ângulo superior direito da baliza de Joe Hart.

No entanto, o triunfo tangencial da Alemanha não reflete o que se passou em campo, visto que a Inglaterra foi a melhor equipa sobre o terreno e aquela que criou as melhores oportunidades de golo, em especial na primeira parte, duas delas flagrantes, uma por Adam Lallana e outra por Jamie Vardy.

No entanto, deve ser tido em conta que a Alemanha apresentou uma equipa muito jovem, sem vários dos seus habituais titulares, com jogadores de enorme potencial como Leroy Sané, Julian Weigl, Timo Werner, todos eles de 21 anos, Joshua Kimmich, de 22, e Julian Brandt, de 20, mas com um défice de experiência internacional e sem as rotinas e os automatismos habituais no onze titular.

Por seu lado, a Inglaterra apresentou uma equipa que se aproxima do onze habitualmente titular, com jogadores mais maduros e experientes, apesar de ter apresentado jovens de grande valor como Eric Dier e Delle Alli.

Noutros jogos particulares hoje disputados, a República Checa recebeu e venceu a Lituânia por 3-0, enquanto a Escócia cedeu um empate caseiro a um golo frente ao Canadá.