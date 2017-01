Pub

Avançado está de regresso ao Sporting, juntamente com médio Francisco Geraldes

O avançado Daniel Podence despediu-se hoje do Moreirense, com uma mensagem de gratidão pelo clube da I Liga portuguesa de futebol, que conquistou recentemente a Taça da Liga.

"Uma vila, uma equipa, um clube, pessoas que ficarão para sempre no meu coração. Pela forma como me trataram e valorizaram. Amigos e companheiros de luta, com vocês passei momentos difíceis mas acima de tudo foi com vocês que festejei o meu primeiro título, entre outras grandes vitórias. Despeço-me com uma única palavra e sentimento no coração: Obrigado!", lê-se na conta do jogador no Instagram.

Podence alinhava no emblema de Moreira de Cónegos por empréstimo do Sporting, juntamente com Francisco Geraldes, que devem regressar ao plantel principal dos 'leões'.