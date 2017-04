Pub

O plantel do Estoril-Praia foi esta quinta-feira alvo de uma visita de uma brigada da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), a dois dias da visita do clube ao Benfica, da 31ª jornada da I Liga de futebol.

Os elementos da brigada da ADoP chegaram ao Estádio António Coimbra da Mota cerca das 09:00 para controlar todos os jogadores, tendo recolhido amostras de sangue e urina antes do treino agendado para esta manhã.

A situação ditou mesmo o atraso do arranque do treino em cerca de 15 minutos e incluiu também os futebolistas lesionados. A visita da brigada da ADoP surge dois dias depois de também ter sido realizado um controlo antidoping a todo o plantel do Benfica, na terça-feira, no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

O desafio da 31ª jornada entre o Benfica, líder, com 72 pontos, e o Estoril, 14.º classificado, com 31, está marcado para sábado, às 18:15, no Estádio da Luz.