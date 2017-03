Pub

Detidos são suspeitos de corrupção ativa e passiva. Foram feitas seis detenções, mas há oito arguidos na operação

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, deteve esta quarta-feira seis homens e constituiu oito arguidos, no âmbito da operação Jogo Duplo II, por corrupção no desporto.

Os detidos são cinco futebolistas e um membro da claque Super Dragões, afeta ao FC Porto, disse hoje à Lusa uma fonte policial.

A mesma fonte revelou que, à época dos factos, três jogadores representavam o Oriental, um o Penafiel e outro o Académico de Viseu, acrescentando que as ações investigadas dizem respeito sobretudo à época 2014/15, mas também à temporada 2015/16, durante as quais estes clubes alinharam na II Liga de futebol.

Em comunicado, a PJ confirmou a detenção dos seis homens e a constituição de oito arguidos "com ligações à indústria do futebol, pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, no âmbito da «lei da corrupção desportiva".

As autoridades precisam que esta investigação, "que vem na sequência da operação jogo duplo, 1ª fase", diz respeito "à mesma investigação que decorre há cerca de um ano e que tem como objeto o fenómeno da corrupção no desporto como instrumento do "match fixing" de competições oficiais de futebol". Na primeira fase foram feitas 15 detenções.

Na operação da Polícia Judiciária hoje em curso foram realizadas 16 buscas domiciliárias em diversas localidades do país, designadamente, em Lisboa, Vila Franca de Xira, Ovar, Gaia, Porto, Fátima, Sesimbra, Loures, Santa Maria da Feira, Sanfins e Ermesinde. Foi apreendido "diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação", informa a PJ.

Durante a investigação em curso a Polícia Judiciária contou com a colaboração da EUROPOL e de entidades estrangeiras de monitorização de jogos, revela o comunicado, e ainda com "a importante cooperação com a Federação Portuguesa de Futebol".

Os detidos serão presentes ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.