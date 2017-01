Pub

Pensou-se que a lesão podia ser grave, mas o inglês conseguiu terminar o jogo

Joe Hart, guarda-redes inglês do Torino, pregou um susto durante o jogo com o Milan, na última quinta-feira, quando num lance dividido com Gianluca Lapadula o avançado dos rossoneri acabou por pisar-lhe a cabeça.

Apercebendo-se do lance, o avançado do Milan chamou de imediato ajuda médica e o internacional inglês acabou por ser assistido. Felizmente a lesão acabou por não ser grave e Hart continuou na baliza, mas com uma ligadura na cabeça. E até, como comprovam as imagens, largou um sorriso após o incidente. No final, contudo, a sua equipa acabou por perder por 2-1.

