Redes sociais do colosso catalão foram pirateadas na madrugada desta quarta-feira. "Bem-vindo ao Barcelona Ángel Di Maria!", podia ler-se a dada altura no Twitter do clube

As redes sociais do Barcelona foram pirateadas na madrugada desta sexta-feira, tendo o(s) pirata(s) informático(s) anunciado a contratação do argentino Ángel Di Maria ao Paris Saint-Germain.

"Bem-vindo ao Barcelona Ángel Di Maria! #DiMariaFCB", podia ler-se a dada altura no Twitter do clube catalão, em inglês, numa das várias mensagens que davam conta de que realmente se tratava de um ataque informático às contas oficiais do vice-campeão espanhol.

"Olá Barcelona. Daqui fala OurMine (Grupo de Segurança), por favor contacte-nos e desculpe pela brincadeira", escreveram os piratas, que acompanharam as publicações das hashtag #FCBHack.

Horas depois, o Barça apagou as publicações e pediu desculpa pelo que ocorrido, mas não escapou aos pedidos de demissão do presidente Josep Maria Bartomeu nem dos memes a brincar com a situação.