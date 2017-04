Pub

Depois do presidente do Sporting, foi a vez do líder portista ser recebido na Cidade do Futebol, em Oeiras

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, deslocou-se na manhã desta quarta-feira à Cidade do Futebol, em Oeiras, pare se reunir com o presidente da FPF, Fernando Gomes, e o presidente da Liga, Pedro Proença.

A reunião aconteceu na mesma manhã em que também o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, marcou presença na sede da FPF para uma reunião com Fernando Gomes e Pedro Proença.

Recorde-se que tanto FC Porto como Sporting têm mantido várias críticas ao estado do futebol português. Fonte leonina tinha adiantado à agência Lusa que a presença de Bruno de Carvalho na Cidade do Futebol, esta quarta-feira, tinha como propósito "analisar a situação atual".