Pub

Baú do DN - 1982

Seccionista e chefe do hóquei, diretor para o futebol e... presidente. Jorge Nuno Pinto da Costa chegou à presidência do FC Porto a 17 de abril de 1982 (tomou posse a 23 desse mesmo mês) e ainda hoje se mantém no cargo, sendo na atualidade, a nível mundial, o presidente com maior longevidade e com mais títulos conquistados no futebol, em que se destacam cinco troféus europeus, duas Taças Intercontinentais (1987 e 2004) e mais de 20 campeonatos conquistados - 10 deles consecutivos (2002 a 2011). Naquele dia 17 de abril de 1982, Pinto da Costa, candidato único, foi eleito com 4637 dos votos, sucedendo a Américo de Sá. A lista, na altura encabeçada por Fernando Sardoeira Pinto (assembleia geral), Pinto da Costa (direção) e Manuel Borges (conselho geral), reuniu mais de 95% dos votos validamente expressos, num dos atos eleitorais mais concorridos até então.