O piloto francês Johann Zarco protagonizou uma cena caricata este no domingo, no Grande Prémio São Marino, em Moto GP, ao finalizar a corrida a pé, depois de ter ficado sem combustível. O gaulês cruzou a meta a empurrar a mota dele, e o seu esforço não foi em vão, já que terminou a prova em 15.º lugar e somou um ponto para a classificação da temporada.

A Yamaha de Zarco sofreu o problema já nos últimos metros, quando o piloto ocupava o oitavo lugar. Contudo, o tempo perdido fez com que sete adversários o ultrapassassem.

"Fiquei sem combustível na curva 11 (de 16). Fiz o meu melhor para preservar o que sobrou até à última curva, mas aí a mota parou e tive de empurrá-la durante a reta final, que era muito longa. Outros pilotos ultrapassaram-me, o que foi uma pena. Mas queria chegar até ao fim, pois esta é a mentalidade das corridas. Terminei em 15.º, o que me deu um ponto no campeonato. Melhor do que nada", confessou.

A prova foi vencida pelo espanhol Marc Márquez (Honda), que se tornou líder do campeonato, a par do italiano Andrea Dovizioso, que foi terceiro em São Marino mas tem vantagem nos critérios de desempate. Johann Zarco, por sua vez, é sexto classificado, a 89 pontos do primeiro.