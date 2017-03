Pub

Antigo árbitro italiano estará presente no Football talks, evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol

O italiano Pierluigi Collina, presidente do Comité de Árbitros da FIFA, vai ser um dos oradores do congresso Football Talks, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Collina, de 57 anos e um dos melhores árbitros de sempre do futebol, é o 30º orador da iniciativa, que vai ocorrer no Centro de Congressos do Estoril, entre 22 e 24 de março, tendo agendada a sua comunicação para a manhã do último dia, antes do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Depois da carreira internacional, entre 1995 e 2005, dirigiu a arbitragem italiana, assumindo ainda o comité de árbitros da UEFA e da FIFA.

Além de Collina e Infantino, destacam-se ainda entre os oradores o primeiro-ministro, António Costa, os presidentes da FPF, Fernando Gomes, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, da UEFA, Aleksander Ceferin, da CONMEBOL, Alejandro Dominguez, e da CONCACAF, Victor Montagliani, assim como o treinador do Mónaco, Leonardo Jardim.