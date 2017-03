Pub

Três anos após ter sido nomeado presidente dos NY Knicks, o ex-treinador acumula fracassos e críticas à sua famosa tática do triângulo

O famoso triângulo que rendeu a Phil Jackson o recorde de 11 títulos como treinador (para juntar aos dois que ganhara como jogador) parece agora transformado num labirinto sem saída em Nova Iorque, onde o Senhor dos Anéis - uma das alcunhas do homem com mais anéis de campeão na história da NBA - vê aumentar o tom das críticas ao seu trabalho como presidente dos New York Knicks.

Três anos depois de ter sido apresentado, com pompa e circunstância, como o líder capaz de finalmente devolver a equipa nova-iorquina ao grupo de elite da liga, Phil Jackson tem acumulado fracassos, com apenas 77 vitórias para 162 derrotas desde a primeira época completa como presidente, não tendo conseguido ainda sequer ver os Knicks chegar aos play-offs em três anos.

Um rotundo fracasso, até aqui, que leva a que a capacidade do antigo técnico para dar a volta à situação em Nova Iorque suscite cada vez mais vozes críticas. Algumas surpreendentes até, como uma que saiu a público mais recentemente: a de Scottie Pippen, o fiel escudeiro de Michael Jordan naquela quase invencível equipa dos Chicago Bulls que valeu seis títulos a Phil Jackson, nos anos 90 do século passado.

"Vou ter de ser desagradável com o meu antigo treinador, mas esta equipa não é nada. Os Knicks não têm sido uma equipa, desde o primeiro dia em que Phil ali chegou. E não houve ainda qualquer sinal de melhoras", referiu o ex-jogador dos Bulls ao canal desportivo ESPN, sem pejo em considerar que Phil Jackson deveria "deixar o lugar" após mais uma época fracassada dos Knicks - já sem hipóteses de chegarem aos play-offs, pelo quarto ano consecutivo, são 13.ºs na Conferência Este, com 28 vitórias e 47 derrotas, à frente apenas dos Orlando Magic e dos Brooklyn Nets.

Sob o fogo cruzado da contestação está sobretudo o famoso triângulo ofensivo que serviu de base aos sucessos de Phil Jackson enquanto treinador, primeiro nos Bulls de Michael Jordan e depois nos Lakers de Kobe Bryant (e Shaquille O"Neal, Pau Gasol, etc). A tática, criada por o ex-adjunto de Jackson Tex Winter, continua a ser objeto de devoção para o presidente dos Knicks, que a tem imposto aos treinadores que contratou - primeiro Derek Fisher, seu ex-pupilo, na época passada; agora Jeff Hornacek.

O problema é que o triângulo tem mostrado ser um labirinto sem saída para jogadores e treinadores dos Knicks, que não encontram fórmula vencedora com a tática fetiche de Jackson. Além do mais, esta é já vista como obsoleta, numa liga onde o basquetebol praticado sofreu grandes transformações nos últimos anos, com vários jogadores e técnicos adversários a confidenciarem que "defender o triângulo dos Knicks tornou-se fácil e previsível", revelou a ESPN.

Aliás, o regresso da equipa a esse esquema ofensivo após a pausa do All Star Game, em fevereiro, após uma primeira metade da época em que o técnico Jeff Hornacek tinha conseguido alguns progressos sem o triângulo, desagradou às estrelas da equipa, como Carmelo Anthony. "Penso que estávamos a jogar melhor no início da época, a ganhar alguns jogos, mas de repente afastámo-nos disso e começámos a jogar de outra forma", comentou recentemente.

O cerco começa a apertar sobre Phil Jackson, mas o mestre zen (outra das alcunhas conquistadas nos tempos de glória, pela devoção às artes da meditação), aos 71 anos, tem ainda mais dois pela frente no contrato de cinco anos e 60 milhões de dólares (56 milhões de euros) que assinou em março de 2014.

Nesta altura, a sua sorte parece depender do próximo draft (processo de escolha dos jogadores rookies) e da hipótese de receber um jogador pelo menos tão bom quanto o letão Porzingis, eleito no draft de 2015 naquela que foi a medida mais feliz que Phil Jackson tomou como presidente dos Knicks até agora.