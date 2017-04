Pub

A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito ao caso da morte de um adepto do Sporting nas imediações do Estádio da Luz

De acordo com informação da PGR prestada hoje à Lusa, o inquérito está a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

A morte do adepto do Sporting, Marco Ficini, foi provocada por um atropelamento que ocorreu ao início da madrugada de sábado, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40 depois de alertada para a existência de confrontos entre adeptos do clube de Alvalade e do Benfica.

A polícia encontrou no local apenas o corpo da vítima.

Sporting e Benfica lamentaram e repudiaram a morte de Marco Ficini. Os encarnados asseguraram de imediato em comunicado que, por disporem de "meios audiovisuais de segurança naquela área", estão em estreita colaboração com as autoridades "no sentido de fornecer os necessários elementos para se apurar as circunstâncias em que este triste e lamentável acontecimento ocorreu".