Pub

Stephane Peterhansel venceu etapa, Sébastien Loeb mantém liderança na geral dos automóveis

A Peugeot foi hoje vencedora em toda a linha na terceira etapa do Dakar2017, ocupando as três posições do pódio, enquanto os Toyota foram obrigados a parar na parte final da prova, perdendo todos muito tempo.

Stephane Peterhansel, Carlos Saiz e Sébastien Loeb foram, por esta ordem, os mais rápidos no controlo final, em San Salvador de Jujuy, no norte da Argentina, e ocupam pela ordem inversa o lugares de topo da geral, em que o primeiro adversário é, agora, o Mini do finlandês Miko Hirvonen.

Vencedor 13 vezes (somando motas e automóveis) e campeão em 2016, o veterano francês Peterhansel mostrou-se finalmente na duríssima etapa, com dois setores cronometrados (240 km e 124 km), que ganhou em 4:18.17 horas, deixando o espanhol Carlos Sainz a 1.54 e o seu compatriota Loeb a 3.08.

O sucesso dos Peugeot nesta primeira etapa em altitude ficou reforçado com o 'colapso' da Toyota, que chegou a ter Nasser Al Attiyah, Nani Roma e Giniel de Villiers parados ao mesmo tempo na pista.

Especialmente grave a situação do piloto do Qatar, que era segundo na véspera (a apenas 28 segundos) de Loeb e parou ao km 414 com problemas a nível de rodas. Prosseguiu depois, em marcha muito lenta, para voltar a parar 30 quilómetros volvidos e terminar em 27.º, a 2:17.38 horas.

O espanhol Roma e o sul-africano ainda 'minoraram' as perdas, entrando em oitavo e 18.º.

Na classificação geral, Loeb manteve o comando, agora com 6:54.56 horas, menos 42 segundos que Sainz e 4.18 que Peterhansel, que assim reentrou totalmente na discussão dos lugares da frente.

Hirvonen é o melhor da concorrência, a 9.38, e o primeiro dos Toyota é Roma, em quinto, a 13.04. De Villiers é o 11.º, já a 35.20, enquanto Al Attiyah é 25.º, a 2:14.58.

Quinta-feira disputa-se a terceira etapa e o Dakar2017 chega à Bolívia. Após 521 quilómetros (426 cronometrados) desde a partida de San Salvador de Jujuy, os concorrentes chegam a Tupiza.