Antigo internacional gaulês elogia trabalho do treinador português no Mónaco e acha que tanto o técnico como Bernardo Silva poderão dar o salto na próxima temporada

Líder da liga francesa, ainda a competir por todos os troféus internos e a lutar por um lugar nos quartos--de-final da Liga dos Campeões, Leonardo Jardim é o treinador do momento em França. Os elogios ao bom futebol praticado pelo Mónaco são recorrentes e o futuro do treinador poderá passar na próxima época por um grande emblema europeu, depois de ter rumado ao Principado proveniente do Sporting. Emmanuel Petit, antiga estrela da seleção francesa e histórico jogador do Mónaco (jogou 11 anos no emblema do Principado), tem acompanhado de perto a carreira de Jardim e não tem dúvidas de que a equipa monegasca está a tornar--se curta para o técnico português.

"O Mónaco é a equipa que melhor futebol pratica no campeonato francês e também tem-se exibido a um nível muito elevado na Liga dos Campeões. Leonardo Jardim soube fazer bem as coisas. Veio para uma liga que provavelmente não conhecia e em vez de gastar os milhões que lhe colocaram à disposição fez uma boa análise do plantel e pensou a longo prazo. Foi buscar jogadores feitos e também apostou na juventude. Agora está a aproveitar esse planeamento a longo prazo", começou por revelar Petit ao DN, destacando aquilo que poderá distinguir o futebol de Leonardo Jardim dos outros.

"Antes era criticado por ser muito defensivo, ganhava os jogos, mas defendia muito. Mas não vejo as coisas assim. Compreendo que ele tenha tido esse modelo em alguns jogos, porque a equipa do ano passado e a de há dois anos não era esta. Este é o melhor grupo com que Leonardo Jardim trabalhou e agora pode olhar olhos nos olhos com todas as equipas, sem medo. Antes tinha de ter respeito por exemplo pelo PSG. Agora a sua equipa tem qualidade em todos os setores e penso que isso faz a diferença. Jogam como equipa, todos lutam para o mesmo lado, e além disso jogam bonito. Mesmo a ganharem por dois ou por três querem sempre mais", referiu o antigo internacional francês, que além do Mónaco representou também o Arsenal, Barcelona e Chelsea.

Há três anos em França, Leonardo Jardim ainda não venceu qualquer título com o Mónaco. Agora é líder do campeonato, com mais três pontos do que o PSG, está nos quartos-de-final da Taça de França, nas meias-finais da Taça da Liga e ainda disputa com o Manchester City um lugar nos quartos-de-final da Liga dos Campeões - perdeu por 5-3 em Inglaterra) na primeira mão.

Elogios também para Bernardo

Mas será este o ano do Mónaco? "O clube está bem, muito forte. Em França, atualmente, é a equipa mais segura. O PSG tem grandes jogadores, mas não joga tão em equipa, sentiram a falta de Ibrahimovic, apesar de terem outros jogadores extraordinários. Acredito que neste momento o Mónaco é a equipa favorita a vencer o campeonato, sinceramente, mas três pontos é uma margem curta, tudo pode mudar de um momento para o outro", referiu o agora empresário.

Abordando o futuro de Leonardo Jardim, que tem sido apontado, entre outros, ao campeonato inglês, Emmanuel Petit acredita que passará, "obviamente", por uma das principais ligas europeias. Ainda assim, deixa uma dúvida. "Penso que se Jardim ganhar o campeonato dificilmente ficará em França. O projeto do Mónaco é muito bonito, mas os jogadores vão acabar por sair, pois têm muita procura e o mesmo acontece com Leonardo Jardim, tem lugar nas melhores ligas, não me surpreenderia que fosse para Inglaterra, para um clube de topo. Contudo, também acredito que o seu primeiro objetivo seja ganhar o campeonato francês e se não o conseguir até pode ficar mais um ano. Mas seja na próxima temporada, ou na outra, certamente acabará num grande europeu", afirmou o francês, destacando também o papel de outro português da equipa.

"Bernardo Silva é fantástico. É muito complicado tirarem-lhe a bola. Tem aquela finta curta, como Messi, joga sempre com a bola colada ao pé e depois tem uma visão e leitura de jogo como poucos. É um dos grandes jogadores do campeonato francês, apesar da sua juventude. O futuro? Obviamente que todos sabem, ou pensam, que no próximo ano será quase impossível segurar Bernardo Silva. Manchester United? Pode jogar aí ou em outro qualquer clube dessa dimensão. Na sua idade é um dos melhores do mundo, por certo", salientou Petit.