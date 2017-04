Pub

Cinco pontapés do médio de abertura argentino valeram o triunfo do Dramático de Cascais esta tarde diante do Belenenses, no Restelo (15-12). A equipa de Tomaz Mortais segue assim para as meias-finais, onde irá defrontar Agronomia. Direito e CDUL decidirão entre si o outro finalista.

Tal como fizera na época passada - em que eliminou também os azuis nos "play-off", mas então em casa, jogando no seu sintético da Guia (33-25) - o Cascais voltou a terminar a temporada do quinze do Restelo que até se apresentava como favorito, já que não perdia um jogo há mais de três meses (precisamente desde 14 de janeiro, quando foi derrotado na deslocação ao CDUP), cumprindo uma série de sete vitórias e um empate.

E apesar da equipa de João Uva ter marcado os únicos ensaios da partida, o quinze de Tomaz Morais acabou por merecer o triunfo, pois foi o conjunto que cometeu menos erros e, no período final do encontro perante a intensa pressão dos da casa, mostrou alma e coragem guerreira, que aliadas a assinaláveis frieza e maturidade, acabam por justificar inteiramente a passagem às meias-finais.

Os visitantes começaram melhor o encontro e aos 14" já venciam por 6-0, graças a duas penalidades do n.º 10 argentino Franco Correa - há duas semanas foi também ele o principal responsável pelo apuramento do Dramático para a final da Taça de Portugal na vitória frente ao Técnico - o "herói" da partida ao apontar todos os pontos da sua equipa em pontapés.

Só aí o Belenenses acordou para o jogo e logo na primeira vez que as suas rápidas linhas atrasadas circularam a bola até à ponta (deviam-no ter feito mais vezes....) quase marcavam. Mas da "mêlée" decorrente acabaria mesmo por surgir o abertura Vasco Poppe, decidido a fazer o ensaio inaugural (5-6).

Uma boa arrancada do formação Nuno Bettencourt - única incursão dos cascalenses na área de 22 contrária na 1.ª parte! - concluída em falta azul permitiu a Correa aumentar para 9-6 aos 24". Mas à meia-hora, num lance iniciado numa bela cavalgada do poderoso n.º 8 Tomás Sequeira (que pena não querer ir de modo algum à seleção nacional...), a oval chegou ao ponta Tiago Fernandes, que não teve dificuldade em fazer o segundo ensaio do jogo, colocando os visitados pela primeira vez na frente do marcador (12-9).

E o resultado só não se alterou até ao intervalo devido a uma fantástica (mas fantástica mesmo!) placagem do veterano Diogo Mateus a Bernardo Seara Cardoso, que após soberbo "slalom" gigante iniciado 50 metros atrás e em que ultrapassou meia equipa adversária (!), viu o antigo centro internacional (e ex-belenense) surgir como um foguetão, derrubando-o e roubando um ensaio que já era festejado nas bancadas do Restelo.

No regresso dos balneários logo se notou que os jogadores do Cascais vieram diferentes para a 2.ª parte - o seu treinador Tomaz Morais é reconhecido como um motivador e psicólogo de créditos firmados - depois de 40 minutos em que tinham desiludido e mostrado muito pouco do que eram capazes e já conseguiram ao longo desta época.



Mostrando mais iniciativa o Dramático já conseguia perfurar algumas vezes a bem urdida defesa azul (diga-se aliás que as duas equipas defenderam e placaram sempre muito bem) e aos 45" uma magnífica arrancada de 40 metros do 2.ª linha Rafael Simões (outro ex-azul...) seria travada em falta. E Correa não desperdiçaria a ocasião estabelecendo a igualdade a 12 pontos.

O Belenenses mostrava agora muito mais dificuldades para entrar nos 22 contrários e, matreiros e mais maduros, os cascalenses, sempre que se aproximavam da área adversária ganhavam faltas importantes. Correa falharia duas tentativas seguidas mas aos 66" conseguiria um belíssimo e nada fácil "drop", fazendo os 15-12 que seriam suficientes para apurar a equipa da Linha.

E foram mais que suficientes porque os azuis, pressionados e sentindo muito a reviravolta do resultado em sua própria casa, começaram a pensar mal e decidir ainda pior as várias ocasiões que tiveram perto dos postes contrários para poderem marcar.

E quando aos 71" Vasco Poppe falhou um pontapé de penalidade frontal e a apenas 10 metros dos postes! - ao estilo de "penalty" sem guarda-redes na baliza - que até de costas e com o calcanhar seria facilmente convertido, já ninguém no Restelo duvidava que seria o Dramático de Cascais a seguir em frente. E o Belenenses despedia-se, ingloriamente, da época, iniciando um período de longas férias grandes.

No próximo fim-de-semana disputam-se as duas meias-finais, Direito-CDUL e Agronomia-Cascais, que darão a conhecer os adversários da grande final de 12 de maio.