Eldense decidiu acabar com atividade, despediu equipa e pediu às autoridades que investiguem apostas na Liga espanhola. Clube suspeitou que os jogadores tenham sido motivados a perder por o número mais elevado de golos...

A goleada sofrida pelo Eldense está a dar que falar em Espanha e as repercussões já se fazem sentir. A equipa do clube que milita na II divisão B espanhola foi goleado pelo Barcelona B, por 12-0, no domingo, decidindo suspender toda a atividade desportiva do plantel principal.

Porquê? Por suspeita de envolvimento de alguns jogadores em esquemas de viciação de resultados. Ou seja, que tenham apostado contra o clube ou que tenham sido motivados a perder por o número mais elevado de golos...

No final da partida, os jogadores do Eldense desfizeram-se em lágrimas e foram confortados pelo jogadores do Barcelona B, num bonito gesto de fairplay que correu Mundo. Horas depois a notícia passou a ser outra.

Nascida em 1921, a formação de Alicante, que já estava matematicamente despromovida, quer que a Liga e a Federação espanhola investiguem o caso, já depois de ter denunciado o contrato com um grupo investidor italiano.

No último lugar da Divisão B grupo 3, o clube já teve só esta temporada três presidentes, sete treinadores e 52 jogadores. E com tantas mudanças não é de estranhar que os resultados sejam negativos, totalizando apenas três vitórias, cinco empates e 24 derrotas.