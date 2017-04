Pub

Jornal espanhol Marca noticia esta terça-feira que o central recusou ir para a China depois de se aconselhar com Fernando Santos.

Depois de ter sido associado ao futebol chinês e turco, Pepe deverá representar na próxima temporada o PSG ou o Manchester City. Segundo o jornal Marca, o central campeão europeu pela seleção nacional vai assim deixar o Real Madrid.

A menos de três meses de terminar contrato com os merengues já ninguém acredita que a renovação é uma possibilidade, depois de falhadas as negociações para continuar em Madrid. PSG e City estarão dispostos a dar os dois anos de contrato ao central, algo que o Real não fez. As propostas foram de um ano e com a possibilidade de renovar ano a ano...

A publicação adianta ainda que Pepe recusou uma oferta de 12 milhões de euros/ano do Hebei Fortune, clube chinês treinado por Manuel Pellegrini, que o ex-FC Porto terá recusado depois de falar com Fernando Santos. O selecionador português terá aconselhado o luso-brasileiro a continuar num clube competitivo até ao Mundial2018.