FC Porto chegou ao 1.º lugar ao vencer o Tondela por 4-0. Dois lances polémicos entre Soares e Osorio resolveram a partida. Depois, os dragões lançaram-se para uma vitória tranquila

Osorio rima com líder provisório. Ontem, dois lances polémicos entre Soares e o central venezuelano do Tondela - penálti e expulsão - abriram caminho para uma vitória tranquila do FC Porto sobre a equipa beirã (4-0, com golos de André Silva, Rúben Neves, Soares e Diogo Jota). Com a goleada, os dragões isolaram-se na frente da I Liga (53 pontos), ficando na expectativa do que o Benfica (51) fará amanhã, na visita ao Sporting de Braga.

Com o jogo da próxima quarta-feira, para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, já a pesar no subconsciente (a Juventus também jogou ontem e goleou o Palermo, por 4-1), o FC Porto entrou em campo com algumas poupanças - Rúben Neves, Otávio e Corona renderam Danilo, Brahimi e Herrera - e vontade de resolver rapidamente a receção ao último classificado do campeonato.

Desde início, os portistas assumiram as rédeas da partida. E logo ao minuto 4 uma cabeçada de Soares obrigou Cláudio Ramos a voar, para desviar a bola para canto. Contudo, o Tondela não se atemorizou nem se limitou a defender, enquanto teve onze jogadores: apoiado na velocidade de Murillo e Heliardo e na visão de jogo de Pedro Nuno, estendeu-se por todo o terreno de jogo e causou alguns calafrios à defesa portista (como o remate do avançado brasileiro, que obrigou Casillas a uma defesa apertada, aos 37").

Então, mostrando dificuldades de ligação entre os sectores e só sendo capaz de incomodar Cláudio Ramos a espaços (remates de Otávio, aos 27", e Soares, aos 41"), o FC Porto não parecia próximo de cumprir a ambição de resolver tudo rapidamente. Contudo, nos minutos finais da primeira parte tudo se precipitou. E escreveu-se o guião da liderança provisória, em três atos: penálti, expulsão e goleada.

Osorio e Soares foram os protagonistas. Aos 43", após um lance de agarrões mútuos entre ambos na grande área (difícil de interpretar mesmo através das imagens televisivas), o árbitro Luís Ferreira assinalou penálti a favor do FC Porto, que André Silva transformou no 1-0. Já sobre os 45", o avançado brasileiro projetou-se sobre o defesa venezuelano (depois de passar a bola por ele), "cavando" a falta: o juiz da Associação de Futebol de Braga considerou obstrução do central tondelense e expulsou-o, mostrando-lhe o segundo cartão amarelo.

Em vantagem e com o Tondela reduzido a dez, o FC Porto lançou-se para uma vitória tranquila - sem que os beirões conseguissem sequer aproximarem-se da baliza de Iker Casillas. A equipa azul e branca ainda desperdiçou uma mão-cheia de ocasiões de golo - com Soares e André Silva em evidência.

Ao minuto 55, Rúben Neves consolidou a vantagem, com um forte e colocado remate de fora da área: um golaço, ao jeito do pé-canhão do jovem médio portista, que não era utilizado há um mês. Aos 63", Soares rematou em arco para o 3-0 - o seu quarto golo em três partidas de dragão ao peito. E já nos descontos, com um forte disparo, a passe de André Silva, Diogo Jota completou a goleada. Foi o ponto final na sexta vitória consecutiva do FC Porto.