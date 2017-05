Pub

Marcelo Rebelo de Sousa viu grande parte do jogo do português frente a Gilles Muller, que venceu por 6-3 e 6-2.

Pedro Sousa (172 do ranking ATP) não resistiu ao número 28 da lista mundial, Gilles Muller, e cedeu em apenas dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-3.

A presença do presidente da República no jogo honrou a participação do tenista lisboeta que ajudou a fazer história ao apurar-se para a segunda ronda do Estoril Open, fazendo com que, pela primeira vez, quatro portugueses passassem à segunda ronda do open português.

Com o terceiro português a cair na segunda ronda, depois das eliminações de João Domingues e Gastão Elias na quarta-feira, Frederico Silva é agora o único representante nacional ainda em prova. O tenista das Caldas da Rainha joga ainda esta quinta-feira com David Ferrer, o espanhol ex-top 3 mundial.