Pedro Roxo tomou esta terça-feira posse como novo presidente da Académica, após a demissão de Paulo Almeida na sexta-feira, e assegurou à agência Lusa que vai dar continuidade ao projeto iniciado em junho do ano passado.

"Pretendo continuar o trabalho iniciado, tendo recebido mensagens de confiança e desejo de continuidade do projeto", disse o ex-vice-presidente da 'briosa', que foi indigitado presidente na noite de segunda-feira, numa reunião em que contou com a solidariedade dos restantes elementos da direção, que se mantêm em funções.

O novo líder academista, de 36 anos, que tinha a seu cargo o pelouro do futebol, salientou que os objetivos imediatos passam por "conseguir unir o clube, pois é preciso que toda a gente se una para tornar a Académica mais forte".

Segundo Pedro Roxo, "agora é preciso devolver a confiança aos sócios com trabalho e dedicação".

Paulo Almeida demitiu-se do cargo de presidente na sexta-feira por "razões estritamente do foro pessoal", anunciou o próprio na sua página no Facebook.

O ex-dirigente diz que tomou esta decisão, neste momento, "para que outros possam preparar tranquilamente a próxima época".

No futebol, a Académica ocupa a quarta posição da II Liga, com 52 pontos, já distante dos 65 e 70 pontos conquistados respetivamente pelo Desportivo das Aves e Portimonense, que seguem nos lugares de subida à Liga principal.

Paulo Almeida tinha sido eleito a 11 de junho, em lista única, presidente da Académica, então com 567 votos dos 785 sócios que se apresentaram no sufrágio.