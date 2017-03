Pub

Liga apela à tranquilidade e garante tolerância zero à viciação de resultados em consequência da operação 'Jogo Duplo'

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) apelou esta quarta-feira à tranquilidade no futebol português e disse aguardar com expectativa os resultados da operação 'Jogo Duplo', no âmbito da qual foram hoje detidas seis pessoas.

"O nosso posicionamento tem sido de tolerância zero, queremos que haja resultados quanto antes para que, de uma vez por todas, possamos ter um futebol mais puro e mais são", disse Pedro Proença à agência Lusa.

No âmbito da operação 'Jogo Duplo', que investiga viciação de resultados no futebol, foram hoje detidos cinco futebolistas e um membro da claque Super Dragões, afeta ao FC Porto.

Pedro Proença garantiu que a "Liga tem monitorizado todas estas ações, num trabalho que tem sido feito em conjunto com as entidades judiciais e policiais e com a Federação Portuguesa de Futebol".

O presidente da LPFP assegurou que o organismo "tem confiança máxima no trabalho que está a ser feito" e está também a desenvolver "internamente, através do departamento de integridade desportiva, a supervisão de todas as temáticas relacionadas com 'match-fixing'".

Em comunicado hoje divulgado, a Polícia Judiciária adianta que esta investigação surge no seguimento da primeira fase da operação 'Jogo duplo', na qual, em maio de 2016, foram detidas 15 pessoas e realizadas 31 buscas.