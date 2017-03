Pub

O presidente da Liga quer novas normas disciplinares para "erradicar comportamentos" no futebol português

Pedro Proença, presidente da Liga, manifestou esta quinta-feira a intenção de tentar acabar com as polémicas em torno do futebol português, deixando a certeza que está "preocupado" com o clima que está instalado.

"Em maio pretendemos fazer alterações nos regulamentos por forma a erradicar comportamentos que não beneficiam a competição. Vamos rever as as normas disciplinares. Temos noção de como fazer esse trabalho", assumiu Proença na zona mista do segundo dia de Football Talks 2017, conferência que se decorre no Centro de Congressos do Estoril.

O líder da Liga considera que o futebol português "está num processo de maturidade que precisa de alcançar". "Queremos alcançá-lo", disse, embora tenha deixado a certeza de que não é apenas em Portugal há polémica: "Vejam como é em Espanha... vejam se não há agressividade. Mas quero que as coisas aqui sejam diferentes."

Sobre o clássico de 1 de abril entre Benfica e FC Porto, manifestou a convicção que será "um grande jogo entre duas equipas separadas por um ponto, com um estádio cheio e muita gente a assistir pela televisão".