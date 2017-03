Pub

Treinador do V. Guimarães felicitou a equipa pela forma como recuperou de uma desvantagem para empatar em Alvalade.

Pedro Martins considerou que o empate (1-1) deste domingo entre o Sporting e o V. Guimarães "foi um resultado justo".

O treinador vitoriano gostou da forma como os seus jogadores reagiram à desvantagem em Alvalade. "Parabéns ao grupo de trabalho. Fizemos um jogo muito desgastante na quarta-feira e demos uma grande reposta frente a um adversário forte", considerou.

"Saímos para o ataque com qualidade e faltou-nos algo mais no último terço para concretizarmos as oportunidades", referiu ainda o treinador dos minhotos, que chegou a sonhar com a vitória.