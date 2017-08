Pub

O treinador do Vitória de Guimarães disse esta sexta-feira que a equipa vai querer retificar a última derrota e lutar pelos "três pontos" com o Sporting, na terceira jornada da I Liga portuguesa, no sábado

Os vimaranenses saíram derrotados por 3-0 do reduto do Estoril-Praia, na segunda jornada, e ficaram ainda com dois elementos da defesa indisponíveis para a receção aos 'leões' - Josué e Vigário foram expulsos -, mas o técnico vitoriano prometeu uma equipa "forte", "destemida" e preparada para dar uma "resposta muito boa" perante o seu "público".

"Há uma coisa a que estamos habituados: é que, nos momentos negativos, normalmente reagimos. É isso que vamos fazer amanhã [sábado]. Não ficámos satisfeitos com o jogo e o resultado da última jornada, mas já estamos focados e preparados para a próxima", adiantou, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 18:15 de sábado.

Pedro Martins recusou que seja mais difícil enfrentar a turma de Alvalade, logo após o desaire na Amoreira, defendendo que é o que o "calendário ditou" e que o "futebol muda de um jogo para outro", e antecipou que a equipa treinada por Jorge Jesus vai surgir com a "mesma identidade" da época passada, mudando apenas os "laterais" e o "central".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O treinador defendeu ainda que o facto de o adversário se deslocar a Guimarães entre os dois jogos do 'play-off' da Liga dos Campeões, com os romenos do Steaua de Bucareste, não vai ter qualquer "influência a nível físico" para um jogo onde ainda não vai poder contar com o lateral-esquerdo Konan, por não ter ainda "ritmo competitivo" para "estar à altura" da "exigência".

Questionado sobre os cinco golos sofridos em duas jornadas, que fazem da defesa do Vitória a pior do campeonato, Pedro Martins considerou que a equipa tem sido punida por "erros individuais e momentâneos", apesar de estar, a seu ver, a mostrar "organização" e a caminho de ser a equipa que normalmente é, "dentro do processo".

"É uma questão pontual, acredito que rapidamente vamos mostrar a nossa consistência defensiva. É uma questão pontual, fruto da juventude que, neste momento, existe. À medida que o tempo vai passando e que o campeonato vai avançando, vamos cometer muito menos erros", explicou.

O técnico mencionou, aliás, a juventude de muitos elementos titulares neste início de época e referiu que o plantel, apesar da "qualidade", vai precisar de "alguma paciência" para mostrar mais "consistência" e fazer um "campeonato bom", mas sem nunca abdicar da "identidade" e da "exigência" de "lutar pela vitória" em "todos os jogos".

Pedro Martins, que recusou comentar o empréstimo do defesa Juba ao Vitória, pelo Arouca, falou ainda sob o vídeo-árbitro no duelo com o Estoril-Praia, tendo considerado que Carlos Xistra expulsou bem Josué após o recurso ao dispositivo, mas que houve dois lances, um deles um penálti sobre Raphinha, na segunda parte, em que os árbitros deveriam ter sido mais "rigorosos", por se tratarem de "factos" e não de lances de "interpretação".

O Vitória de Guimarães recebe o Sporting pelas 18:15 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

.