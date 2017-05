Pub

O treinador do Vitória de Guimarães admitiu dar oportunidade a jogadores menos utilizados ao longo da época diante do Feirense, no duelo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado

O técnico da formação vimaranense, que encerra, em casa, o campeonato, mas não a época - disputa a final da Taça de Portugal com o Benfica, a 28 de maio, no Jamor -, explicou que vai, no jogo com a turma fogaceira, premiar "gente que trabalhou muito" e não foi um "rosto tão visível" da "caminhada" rumo ao quarto lugar e à Liga Europa, embora não divulgue os nomes que possam compor o 'onze'.

"Tiveram um empenho e uma dedicação extraordinária, o que fez com que os outros fossem obrigados a trabalhar mais, a transcenderem-se, a serem competitivos. É importante realçar os que não jogaram, mas tiveram um comportamento tão importante como os que jogaram", disse, na conferência de antevisão ao jogo agendado para as 18:15 de sábado.

Os vitorianos partem para o último desafio da I Liga com a hipótese de ultrapassarem os 62 pontos que têm atualmente e de quebrarem o máximo histórico do clube, que data da época 1995/96, e Pedro Martins frisou que é "importante" bater recordes num clube com "95 anos de história", embora tenha frisado a necessidade de conseguir um "bom resultado" e, ao mesmo tempo, de "proporcionar um bom espetáculo".

"Está toda a gente preparada para um jogo que tem características diferentes, visto que, quer uma, quer outra equipa já conseguiram os objetivos. Portanto, é um jogo de prazer. Também é necessário este tipo de jogos. Queremos vencer para dedicar a toda a gente pela época absolutamente fantástica", adiantou.

O técnico vimaranense considerou que o Feirense, oitavo classificado, com 45 pontos, é o adversário "ideal" para a despedida da sua equipa, tanto por ter lá as "raízes", como pela "segunda volta fantástica": a equipa fogaceira, sob o comando do técnico Nuno Manta Santos, é, até agora, a quinta melhor do campeonato nesse período, com 30 pontos, menos um do que os vitorianos.

"O Nuno [Manta Santos] está de parabéns. É a primeira vez que o Feirense se consegue manter na I Liga, depois de cinco subidas. Foi a grande revelação deste campeonato, visto que, à 14.ª jornada, estava numa situação difícil. Parabéns a toda a estrutura e ao Nuno", considerou.

Questionado sobre a necessidade de retificar a goleada de 5-0 sofrida na ronda anterior, perante o Benfica, Pedro Martins assumiu a "responsabilidade" e afirmou que a "equipa já se levantou" de um "dia mau", estando preparada para mostrar a "imagem" dada ao longo da época no sábado.

O Vitória de Guimarães, quarto classificado, com 62 pontos, recebe o Feirense, oitavo, com 45, pelas 18:15 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

