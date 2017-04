Pub

O treinador do Estoril-Praia assumiu a sua determinação de confirmar a permanência da equipa na I Liga de futebol na visita ao estádio da Luz, no sábado, em jogo da 31ª jornada

Na conferência de imprensa de antevisão ao confronto na Luz, realizada esta tarde no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico estorilista teceu elogios ao líder do campeonato e manifestou vontade de pontuar na Luz.

Pedro Emanuel frisou também que, apesar de querer levar pontos da Luz, a luta entre Benfica e FC Porto, separados por três pontos, pelo título nacional passa ao lado do Estoril-Praia.

"Matematicamente podemos decidir a permanência na I Liga e é esse o nosso foco. Temos a perfeita noção de que quando vamos para um jogo de futebol temos três resultados possíveis e nunca dou nada por garantido antes de disputar. A conquista de pontos é o nosso objetivo e o que temos vindo a fazer leva-nos a acreditar que tudo será possível", afirmou.

Para Pedro Emanuel, as contas do primeiro lugar ficam fora da sua abordagem para este jogo.

"Queria passar ao lado de FC Porto e Benfica, até porque nós, enquanto adeptos, estamos sempre a dizer que não há competitividade e espero que seja uma luta salutar até a última jornada. Quem for campeão é o mais justo, porque é quem vai conquistar mais pontos", sublinhou.

A visita do Estoril-Praia ao Benfica da época 2012/13, na qual os estorilistas impuseram um empate (1-1) na Luz e complicaram as contas 'encarnadas' na luta pelo título, voltou a ser recordada na antevisão da partida com o clube da Luz, mas Pedro Emanuel aproveitou para vincar que se trata de um "momento distinto" em relação ao presente.

"O [treinador] Marco Silva deixou um marco importante no clube, fez um trabalho extraordinário. Temos de ser humildes, porque eles têm uma força superior e a nossa capacidade enquanto equipa vai ser posta à prova amanhã {sábado]", referiu o treinador.

O recente encontro para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, que terminou com um empate a três golos em pleno Estádio da Luz, foi igualmente tema de conversa, mas o treinador recusou fazer comparações, por considerar que são provas diferentes.

"Prevejo um jogo distinto e esperemos que com o mesmo foco que tivemos no jogo da Taça e com a mesma concentração e organização", declarou Pedro Emanuel, sublinhando sentir a "equipa alegre e com vontade de jogar" diante um "adversário fortíssimo".

Com a continuidade na I Liga praticamente assegurada, o futuro do treinador do Estoril-Praia permanece em aberto, mas Pedro Emanuel recusou falar sobre uma eventual renovação de contrato para a próxima época.

"A administração contratou-me para garantir a manutenção e como não está garantida não faz sentido falar sobre isso. O que posso dizer é que quando somos bem tratados, temos reunidas as condições. Nunca estive agarrado a nada. Posso ficar ou sair, mas irei ter o mesmo respeito desde o primeiro dia que cheguei até ao último dia em que aqui trabalharei", sentenciou.

O Estoril-Praia, 14.º classificado, com 31 pontos, visita este sábado (18:15) o Benfica, líder, com 72, num desafio da 31ª jornada da I Liga agendado para o Estádio da Luz e que terá a arbitragem de Hugo Miguel (Associação de Futebol de Lisboa).