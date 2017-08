Pub

O treinador do Estoril apelou este sábado à coragem da sua equipa para tentar vencer na deslocação de domingo a Alvalade para o duelo com o Sporting, em jogo da quarta jornada da I Liga

Na conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira, o técnico estorilista realçou o mérito e o moral reforçado dos leões no apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e desvalorizou o peso de um eventual cansaço decorrente da partida na quarta-feira diante do Steaua Bucareste.

"A obrigatoriedade do Sporting é a de encarar o jogo com o Estoril com a pressão de ganhar e nós temos a obrigatoriedade de olhar com aquilo que queremos para todos os jogos: com coragem frente a um Golias. É isto que nos leva a acreditar que amanhã podemos discutir o jogo", afirmou.

As duas recentes goleadas do Sporting, sempre com chapa 5, perante Steaua e Vitória de Guimarães, motivaram Pedro Emanuel a tecer rasgados elogios à formação de Jorge Jesus. Nesse sentido, o treinador do Estoril adiantou a sua expectativa de um Sporting a atacar com Bas Dost e Doumbia de início e em simultâneo.

"É lógico que nós acreditamos que podem jogar os dois na frente. Vêm de resultados motivadores e o Bruno Fernandes também fez alguns jogos seguidos e pode não estar nas melhores condições. Estamos preparados para todos os sentidos, mas, acima de tudo, sabemos o que podemos fazer. Respeitar não é temer o adversário", asseverou.

Por outro lado, o treinador dos estorilistas, que chamou todos os jogadores disponíveis para Alvalade, reconheceu também o bom momento da sua equipa, depois de esta ter marcado um total de seis golos nos últimos dois encontros e somado dois triunfos importantes sobre Vitória de Guimarães e Tondela.

"Sabemos que não vai ser fácil e nas nossas oportunidades teremos de ser letais. Há que ter consciência que não iremos ter os nossos 50 por cento de posse de bola, mas o que importa é a forma de encararmos os momentos em que não vamos ter a bola. Cada jogo tem a sua historia e queremos que a história deste jogo seja de eficácia".

O atual sétimo lugar na Liga, com seis pontos em nove possíveis, confirmam o arranque positivo do clube da 'Linha' e as aspirações europeias de Pedro Emanuel e da direção, como foi manifestado no início desta época e que hoje foram reiteradas pelo treinador na antevisão ao embate com o Sporting.

"Só fiquei cá porque o Estoril dá condições para isso acontecer e eu também quero essa ambição. E só vem para aqui quem tem a ambição de crescer: queremos lutar pela primeira metade da tabela e queremos ser uma certeza do nosso campeonato", rematou.

O Estoril, sétimo classificado, com seis pontos, visita nesta quarta jornada o Sporting, terceiro, com nove, num encontro agendado para este domingo, às 18:00, no Estádio José Alvalade, e que será arbitrado por Luís Godinho (Associação de Futebol de Évora).