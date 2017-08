Pub

Ainda assim o treinador da equipa da linha espera muitas dificuldades frente aos dragões

O treinador do Estoril-Praia, Pedro Emanuel, assumiu esta terça-feira a sua expetativa de um "jogo dificílimo" frente ao FC Porto, admitindo que o adversário da primeira jornada da I Liga de futebol apresenta uma "nova alma" esta época.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico estorilista não hesitou também em considerar o embate desta quarta-feira no Dragão "um bom teste" à forma da sua equipa, que mostrou já um bom nível na pré-temporada, somando sete vitórias em oito jogos particulares.

"É um entusiasmo extra para uma equipa que se está a reformar como a nossa e é um bom teste às nossas capacidades. Nenhuma das equipas irá estar no seu melhor", frisou, sem deixar de elogiar os 'dragões' pela forma "intensa e dominadora" que tem exibido sob a orientação de Sérgio Conceição neste arranque de temporada.

Pedro Emanuel defendeu a importância de o Estoril não perder a sua "personalidade" na visita ao Dragão, enfatizando a necessidade de não entrar demasiado temeroso face ao poderio dos 'dragões', que contarão ainda com o apoio de um estádio cheio com cerca de 50 mil adeptos.

"Se formos com demasiado respeito ou receio para o que é o potencial do FC Porto não iremos fazer nada. Temos respeito pelo que o FC Porto tem feito como equipa, mas queremos ser coesos. Calhou o FC Porto ser o primeiro adversário, mas iremos disputar os três pontos em qualquer campo. É o que tento transmitir diariamente", explicou.

Por outro lado, o técnico do Estoril salientou que o FC Porto parte também sob a pressão de tentar quebrar um domínio de quatro anos do Benfica, realçando que os 'encarnados', por força do estatuto de campeão nacional, é o favorito na corrida pelo título.

"O desafio é mais claro do que nunca. Uma equipa como o FC Porto não ganhar há quatro anos é um toque de alarme. Com o Sérgio é o que temos visto: uma equipa intensa e que quer ser avassaladora. O Benfica, como campeão, sai à frente. As outras duas equipas, FC Porto e Sporting, arrancam com pressão. Espero um campeonato competitivo".

O técnico dos estorilistas elogiou ainda a chegada do jovem defesa Fernando Fonseca ao plantel do 'clube da Linha', mas reconheceu estar ainda à espera da contratação de mais reforços para o plantel, de maneira a atingir a fasquia de uma classificação final na primeira metade da tabela.

"É evidente que ainda temos essa necessidade. O mercado está em aberto, mas temos a consciência que teremos de trazer jogadores que possam fazer a diferença. Isso também é difícil e teremos de ter alguma paciência, mas não é o mais importante. O mais importante agora é o entusiasmo com que vamos iniciar esta caminhada", finalizou.

O desafio entre o Estoril-Praia e o FC Porto, a contar para a primeira jornada da I Liga de futebol, está marcado para quarta-feira, às 19:00, no Estádio do Dragão, e terá a arbitragem de Hugo Miguel (Associação de Futebol de Lisboa).