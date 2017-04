Pub

O treinador do Estoril, Pedro Emanuel, mostrou-se desiludido mas orgulhoso dos seus jogadores, após o empate 3-3 com o Benfica, para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Estou triste porque não conseguimos o objetivo e isso ficou perto de acontecer. Temos que assumir que o Benfica esteve muitos momentos em cima do jogo, mas chegar aqui, disputar o jogo e fazer três golos e não chegar à final sem dúvida que nos deixa tristes", disse o treinador do Estoril, Pedro Emanuel, na entrevista rápida à Sport TV, após o 3-3 com o Benfica, esta quarta-feira, no Estádio da Luz.

"Eu sempre acreditei. Este grupo demonstrou que era possível e tornaram-no possível, chegou até a ser uma realidade e por isso há que dar os parabéns aos jogadores. Sei que se vai dizer que o Benfica mudou muita gente, mas nós mudámos metade da equipa. Tivemos um grupo que acredita no que está a fazer e que, acima de tudo, quer elevar o nome do Estoril e fazer o que pedi", disse o técnico, após o encontro, no qual os estorilistas lutaram até ao fim pelo apuramento para a final da Taça de Portugal.

O Benfica acabou por qualificar-se graças à vantagem trazida da 1.ª mão (2-1), disputada quando o treinador do Estoril ainda era o espanhol Pedro Carmona. " Acho que o que mudou verdadeiramente foi os jogadores sentirem que podem ser melhores e que podem crescer", respondeu Pedro Emanuel, quando questionou sobre o que mudou na equipa canarinha, após a sua chegada. Agora, o Estoril foca-se no campeonato : na próxima jornada recebe o Nacional, sabendo que uma vitória sela praticamente a sua manuitenção na I Liga.