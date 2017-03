Pub

O clube que irá ser treinado a partir desta segunda-feira pelo português Pedro Caixinha empatou a 1-1 com o Celtic no clássico do futebol escocês

O Rangers, com o treinador português Pedro Caixinha ainda na bancada, empatou este domingo a um golo em casa do Celtic, no dérbi de Glasgow, da 28.ª jornada da liga escocesa de futebol.

Um dia depois de ter apresentado Pedro Caixinha como novo treinador, o Rangers empatou no old firm, como é conhecido o histórico dérbi de Glasgow, graças a um golo do inglês Clint Hill, aos 87 minutos.

O Celtic tinha-se adiantado no marcador por Stuart Armstrong, aos 35 minutos, mantendo-se os 'católicos' como líderes destacadíssimos, com 88 pontos, mais 25 do que o Aberdeen e 33 do que o Rangers.

Pedro Caixinha deverá estrear-se no comando técnico dos 'protestantes' no próximo sábado, na receção ao Hamilton, na 29.ª ronda da liga escocesa.