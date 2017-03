Pub

Técnico português sai do Al Gharafa do Qatar

Pedro Caixinha está muito perto de ser confirmado oficialmente como treinador do Glasgow Rangers, da Escócia. O Al Gharafa, clube que o técnico portugês, confirmou essa mesma informação na tarde desta quinta-feira.

"O desejo que o técnico tem de aproveitar esta oportunidade de treinar o Rangers é mais forte que o nosso desejo de continuar com ele", revelou o clube do Qatar nas suas redes sociais, salientando que a saída do técnico é do "interesse financeiro do clube", pois Pedro Caixinha "só tinha mais 45 dias de contrato".

Refira-se que o treinador estava no Al Gharafa desde dezembro de 2015, depois de ter trabalhado também no México ao serviço do Santos Laguna, onde conquistou um campeonato (Clausura 2015), uma taça e uma supertaça.